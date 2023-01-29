Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Kuruçeşme’de kameralara yakalandı. Uzun süredir aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Şıkel, bu defa Nail Gönenli ile bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

Gece 12’ye doğru mekandan ayrılan Gönenli ve Şıkel’in yanında Hakan Akkaya da vardı. Çıkışta basın mensuplarını fark eden Çağla Şıkel, kapıdan çıkarken bir anda geri dönerek mekanın içine geri girdi.

Bir süre mekanda başka çıkış olup olmadığını sorduran ikili, mecburen ön kapıdan çıkmak zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını karşısında sessizliklerini bozmayan Şıkel, Gönenli ile aynı araca binerek Etiler’de bulunan başka bir mekanda eğlenceye devam etti.