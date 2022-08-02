Çağkan Çulha, yıllar önce “Acemi Cadı” dizisinde “Selim” karakteri ile şöhreti yakalamıştı. Çulha’nın annesin de kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi.

Annesi oyuncu çıktı

Yakışıklı oyuncu, ‘Adanalı’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Adı Sevgi’ gibi projelerde rol aldı. Ekranların tanınan isimlerinden olan Çulha’nın annesi de, meğer oğlu gibi oyuncuymuş.

Çağkan Çulha’nın annesi Yeşilçam oyuncusu Mine Mutlu çıktı. Mutlu, 1966’da katıldığı yarışmada birinci seçilerek “Türkiye Güzeli” oldu. 1990 yılında da vefat etti.

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