İkinci sezon çekimleri tamamlanan Terzi dizisi ve Ebru Şahin’li Centilmen filminin ardından Çağatay Ulusoy’un tercihi yine dijital platformdan yana oldu. Ulusoy, Netflix’le yeni dizi projesi için el sıkıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy, yine Netflix ve OGM Pictures’la anlaştı. Başarılı oyuncu, Afşin Kum’un kaleme aldığı Kübra kitabının 8 bölümlük dizi uyarlamasında rol alacak. Taylan Biraderler‘in yönetmen koltuğunda olduğu dizide yer alacak iki kadın başrolün kim olacağı ise merak konusu oldu.

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