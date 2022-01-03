Tv8’in merakla beklenen yeni projesi ‘Süslü Korkuluk‘ Çağatay Ulusoy’un başrolünde Şubat ayında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla bekelenen yeni dizisinden ilk fragman da yayınlanan Ulusoy, uzun zaman sonra ilk kez televizyon ekranlarında hayranlarıyla buluşacak.

Bölüm başı 450 Bin TL ile rekor bir ücret alacağı Süslü Korkuluk’ta Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy‘un partnerinin kim olacağı uzun süredir merak konusu olurken ,bu partner son zamanların başarılı kadın oyuncusu Alina Boz olduğu ortaya çıktı.

Süslü Korkuluk ilk resmi fragmanı;