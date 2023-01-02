Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın ile beraber teknesiyle koylara açılarak geçiren Çağatay Ulusoy, yeni satın aldığı ileri sürülen 50 milyon değerindeki 25 metrekarelik tekneyle gündeme geldi. Yaklaşık 2.5 milyon Euro ödediği servet değerindeki tekneyi ailesi için tercih ettiği konuşuluyor.

Balık tutmaya ve dalış sporuna ilgili olduğu bilinen Ulusoy’un, önümüzdeki yaz ailesi ile yeni teknesiyle beraber tatil yapacağı konuşuluyor.

Yakışıklı oyuncu ve sevgilisi Duygu Sarışın’ın geçtiğimiz yaz aylarında geçirdikleri tekne tatilinden kareler…