Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, peş peşe çektiği dijital projelerle gündemde kalmaya devam ediyor. İkinci sezonu 28 Temmuz’da yayınlanacak olan Terzi dizisi, başlangıçta televizyon için planlanmış ancak daha sonra Netflix’te yerini almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ulusoy, Centilmen filminin ardından şimdi de Kübra dizisinde başrolü üstleniyor. Yeni bir televizyon dizisiyle ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olan oyuncu hakkında kulislerden alınan bilgilere göre Ay Yapım, başarılı oyuncuya Gaddar dizisi için teklif götürdü. Yapım şirketi, ocak ayı için planladığı diziyi öne çekerek eylül sezonu için düşünmeye başladı ve Ulusoy’un kapısını çaldı. Gaddar’ın senaryosunu okuyan yakışıklı oyuncu, kararını yakın zamanda bildirecek. Dizinin yönetmenliğini ise Çukur ve Üç Kuruş’u yöneten Sinan Öztürk üstlenecek.