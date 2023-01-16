‘Terzi’ dizisinin ardından Ebru Şahin ile birlikte Centilmen filmini çeken Çağatay Ulusoy hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ‘İçerde‘ setinde tanışıp 5 yıldır beraber olduğu Duygu Sarışın‘la bir ayrılık yaşayan Çağatay Ulusoy’un, evlilik haberi beklerken ayrılık haberiyle gündeme gelmesi çok konuşulmuştu.

Son olarak ise başarılı oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan İlkin Tüfekçi‘yle aşk yaşadığı iddiaları konuşuluyor. İkiliden herhangi bir fotoğraf gelmese de samimi bir şekilde görüntülendikleri iddiası, ayrıca sosyal medyadan takipleşmeyen iki oyuncunun birbirlerinin fotoğraflarını beğenmeleri kafaları karıştırdı.

Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında tekneden paylaşım yapıp balık emojisi koyması ise dikkat çekti. Ulusoy’un deniz ve balık sevdalısı olması ise Tüfekçi’nin paylaşımıyla birlikte iddiaların doğruluğunu arttırdı.

Dün akşam ise İlkin Tüfekçi, çıkan haberler sonrasında sosyal medya hesabından haberlerin doğru olmadığına yönelik bir açıklama paylaştı.

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