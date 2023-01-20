Adları bir süredir birlikte anılan Çağatay Ulusoy ve İlkin Tüfekçi ikilisinin arasındaki yaşanılan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu İlkin Tüfekçi, Ulusoy’un daha önce kafasına taktığı şapkanın aynısı bir şapkayla görüntülenince aşk dedikoduları tekrar alevlendi. Sosyal medya hesabında çekildiği fotoğrafı paylaşan Tüfekçi, kafasındaki şapkayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ulusoy’un daha öncesinde kafasında görülen şapkanın aynısı olduğu hayranları tarafından fark edildi.

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