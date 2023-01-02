En son 2018 yılında ‘Bizi Hatırla‘ filmiyle beyazperdede olan Çağan Irmak, kendisinin yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’ adlı filmini seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. 6 Ocak’ta yayınlanacak olan filmin kadrosunda Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Günay Karacaoğlu, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Nergis Öztürk gibi güçlü isimler yer alıyor. Filmin müziklerini ise Teoman besteledi.

1970 ve 2000’ler arasında geçen bir yol hikayesinin anlatıldığı filmde Selçuk Yöntem, Selim Erensoylu’yu canlandırırken, Selin Şekerci ise Selim Erensoylu’nun kızı Suna’ya hayat veriyor.

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