Türk Sinemasında büyük yankı uyandıran Issız Adam, Babam ve Oğlum, Ulak gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Çağan Irmak, Dijital platform Netflix’te yeni projesiyle izleyici karşısına çıkacak.

O3 Medya için çekilecek olan “Yaratılan” dizisi yapım aşamlarından sonra kısa sürede sete çıkacak. Projenin başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez yer alacağı bilinmekteydi. Bununla birlikte Çağan Irmak’ın iki yeni oyuncu ile daha anlaştığı dile getirildi.

Projeye dahil olan iki başarılı oyuncu ise Bülent Şakrak ve Devrim Yakut da rol alacak.

Netflix‘te yayınlanacak olan dizinin çekimlerinin İstanbul ve Bursa’da yapılacağı öne sürüldü.