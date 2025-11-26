BKM’nin hayata geçirdiği; usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle sinemaya aktarılan, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın oynadığı Adile Naşit, 5 Aralık’ta vizyona giriyor. Usta yönetmen kariyerinde ilk kez senaryosunu yazmadığı bir filmin yönetmenliğini üstleniyor. Türk sinemasının unutulmaz yüzü Adile Naşit’in hayatından beyazperdeye yansıyan film, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Çağan Irmak kariyerinde ilk kez senaryosunu yazmadığı bir filmin yönetmen koltuğunda! Sinemamızda kuşaklar boyunca hafızalara kazınan işlere imza atan Çağan Irmak, bu kez Türkiye’nin en sevilen isimlerinden birini anlatıyor. Yönetmen, bu filmde efsaneye dönüşmüş bir hayatın neşesini, kırılganlığını ve direncini aynı anda perdeye taşıyor.

Yapım sürecinde hikayenin ruhunu yansıtmak için özenle hazırlanan kostümler, titizlikle seçilen ve dekore edilen çekim mekanları ve hikayenin estetiğine uygun set tasarımlarıyla güçlü bir görsel dünya kuruldu. Meltem Kaptan, Adile Naşit’in kendine has gülüşünü, ses tonunu ve enerjisini yakalamak için uzun bir hazırlık sürecinden geçti.

Filmin konusu

Filmin merkezinde Adile’nin çocuk yaşta başlayan sahne tutkusu yer alıyor. Direklerarası’nın ışıkları altında büyüyen küçük Adile, sinemanın güzellik normlarına uymadığı gerekçesiyle sinemadan dışlansa da, tiyatro sahnesinde başrole seçilmese de, içinden taşan neşesi ve benzersiz kahkahasıyla seyircinin kalbindeki başrolü kazanıyor.

Hayatındaki en büyük ve en acı sınav ise anneliktir. Oğlu Ahmet’in kısa ömrü, Adile’nin yaşamının en derin ve unutulmaz bölümüne dönüşür. ‘Adile Naşit’, sanat dünyasındaki görünmeyen kuralları, güzellik standartlarını, kadınların sahne arkasındaki emeğini ve anneliğin yürek burkan sınavlarını; Nermin Yıldırım’ın kalemi ve Çağan Irmak’ın gözünden beyazperdeye taşıyor. Bu film, kendi kurallarını kendi koymuş; neşesi, acısı ve mücadelesiyle efsaneleşmiş bir hayatın hikayesi…