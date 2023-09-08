Netflix, Türk televizyon dünyasının usta yönetmenlerinden Çağan Irmak‘ın hazırladığı ve yönettiği ‘Yaratılan’ dizisinin yayın tarihini ve ilk fragmanını duyurdu. Mary Shelley’in klasik eseri Frankenstein’dan esinlenilen bu dizi, 8 bölümden oluşacak.

Başrollerini Türkiye’nin sevilen oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’in paylaştığı dizide ayrıca Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi birçok başarılı isim rol alıyor.

Dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde geçiyor ve tıp öğrencisi Ziya’nın ilginç macerasına odaklanıyor. Zeki ve kararlı Ziya, çözülmesi gereken tuhaf hastalıklarla uğraşırken, hekim İhsan ile tanışır. Bu tanışma, yasaklı bir deneye girmelerine ve büyük bir felakete yol açmasına neden olur. Büyüleyici hikayesi ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken yapım, Netflix’te 20 Ekim’de tüm dünya ile aynı anda yayınlayacak.