Cadılık ve büyücülük kavramları kadim çağlardan beri kültürlerin bir parçası olmayı sürdürdü. Ortaçağda Avrupalı kadınların “cadı” diye nitelendirilerek yakıldığı günlerden Orta Asya’nın şamanlarına uzanan geniş bir zaman dilimi ve coğrafyada; bu tip inanışlar her zaman kendilerine yer bulmuştu.

Büyüye olan inancın, insanlığın kendisi kadar eski olabileceği düşünülürken cadılık ve büyücülük hakkında yeni bir bilimsel araştırma yapıldı.

Bu yeni bilimsel araştırma, bu fenomenlerin günümüzdeki yerine dair önemli verileri ortaya çıkardı. Buna göre dünya çapında her 10 kişiden dördünden fazlası, cadılığa (witchcraft) inanıyor. Araştırma 23 Kasım 2022 tarihinde PLOS’ta yayımlandı.

Cadılık ve büyücülük hakkında ilginç sonuçlar

Bu yeni çalışmada araştırmacılar, Pew Araştırma Merkezi’nin 2008 ve 2017 yılları arasında topladığı veri setinden yararlandılar. 95 ülke, 5 kıta ve 140 bin kişinin görüşünü içeren çalışmada inançlarla ilgili bir dizi soru soruldu.

Araştırmaya göre, İsveç’teki insanların sadece %9’u cadılığa inanırken, Tunus halkının %90’ından fazlası bazı insanların kötü niyetli doğaüstü güçlere sahip olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Tunus ile birlikte Tanzanya ve Fas da bu tip inançların en yoğun yaşandığı ülkeler arasındaydı. Dikkate değer bir diğer bulgu da Rusya’da cadılığa olan inancın %56 olmasıydı.

1 milyar insan büyücülüğe inanıyor!

Araştırmacılar, dünya genelinde en az 1 milyar insanın büyücülüğe inandığını tahmin ediyor. Kadınlar, şehir sakinleri ve gençler arasında bu tür doğaüstü güçlere inanma oranının ise daha yüksek olduğu naklediliyor.

Yine aynı araştırmaya göre ekonomik durumu “çok iyi” olan insanların “çok kötü” olanlara kıyasla cadılığa inanma oranı yalnızca %6 ila %7 oranında daha azdı.

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