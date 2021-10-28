Cadılar Bayramı Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Amerika’da büyük bir coşku ile kutlanan Cadılar Bayramı, her sene olduğu gibi bu senede 31 Ekim‘de kutlanacak. Peki bu Cadılar Bayramı‘nın kökeni aslında nereden geliyor? Neden kutlanıyor? İşte bu sorunların cevapları.

Amerika’da büyük bir coşku ile kutlanan Cadılar Bayramı, her sene olduğu gibi bu senede 31 Ekim‘de kutlanacak. Peki bu Cadılar Bayramı‘nın kökeni aslında nereden geliyor? Neden kutlanıyor? İşte bu sorunların cevapları.

Cadılar Bayramı Nedir?

Her sene 31 Ekim‘de kutlanan Cadılar Bayramı‘nın kökeni aslında Britanya Kelt‘lerinin Samhain Festivalini kutlamasına dayanıyor. Samhain Festivali 31 Ekim günü başlayıp 1 Kasım‘da biten kışın gelmesini kutlayan bir festivaldir. Samhain yaz ve son kelimelerinden oluşuyor. İrlanda Mitolojisine göre 31 Ekim‘de ölüler dünyasıyla gerçek dünya arasındaki geçit normal zamanlara göre daha şeffaflaşıyor. Orijinali Pagan köklerine dayanan bu festival, zamanla Hristiyan ögeleri eklemeye başlıyor. Güneşi temsilen büyük ateşler yakılıp, ölülerle bir bağ kurarak onlarla iletişime geçiliyormuş. Ruhların bu dünyadaki varlığı druid adı verilen kahinler içinde çok önemliydi. Bir zaman sonra ise bütün dini ögelerinden sıyrılıp popüler kültür adı altında kutlanmaya başlanıyor.

Cadılar Bayramında Neden Kostüm Giyiliyor?

31 Ekimde yeryüzüne çıkan ruhlar, hayatta olan insanlarla karşılaşmasın diye hayatta olanlar ruhlardan saklanmak için korkunç kıyafetler giyerek gezerlermiş. Zaman geçtikçe bu kostümler çeşitlenmiş. Cadılar, goblinler ve iblislerle özdeşleşmiş. Günümüze gelince ise klasik kostümler bir yana ikonik şarkıcılar ve film karakterlerinin de kostümleri giyilerek farklı bir boyut kazanılmış.

Neden Halloween?

Yıllar içerisinde Samhain Festivali All Hallow Eve yani Azizler Günü Arifesi olan Holly Eveing‘e oradan da Halloween‘e dönüşüyor. Amerikan kıtasına yerleşimin başlamasıyla başta İrlandalılar olmak üzere Halloween günümüzde kutlanan bir çocuk bayramı haline geliyor.

Halloween’da Hangi Kostümler Giyilir?

Halloween da olmak istediğiniz kişi olabilirsiniz. İsterseniz fantastik dünya da yaşayan bir canlı, idolünüz olan sanatçı, sevdiğiniz aktist veya aktör, hayal dünyasında olan prensesler, prensler, periler, cadılar. Yani bir günlüğüne kim istiyorsanız o olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben Cadılar Bayramı için sizlere birkaç seçenek hazırladım.

1: Squid Game Oyuncusu

Netlix’te rekorlar kıran yapımın eşofman takımları bu sene Cadılar Bayramı Partilerinin bir numaralı tercihi olacak. ihtiyacınız olan şey yeşil bir eşofman takımı ve bir sayı.

H&M – Koşu Ceketi 219.00 TL

H&M – Geniş Koşu Pantolonu 169.00 TL

2: Harry Potter Serisinden Bir Büyücü

Harry Potter serisi Cadılar Bayramı için bir klasik haline gelmiştir. O yüzden filmden istediğiniz oyuncunun kılığına girebilirsiniz. İnternette istediğiniz Hogwarts binasına özel pardesü, atkı, bere, istediğiniz karakterin asasını da bulabilirsiniz.

Sihir Dükkanı – Harry Potter Asa 199.00 TL

Sihir Dükkanı – Gryffindor Öğrenci Kravatı 69.90 Tl

Sihir Dükkanı – Gryffindor Bere 59.90 TL

Sihir Dükkanı – Gryffindor Atkı 99.90 TL

3: Dönem Kadını Veya Erkeği

Annenizin, babanızın yada anneanneniz , babaanneniz ve dedenizin gardolabını bir karıştırın. İçinden çıkacak herhangi bir kıyafet sizin dönem insanı olmanızı sağlayacak. Eskiye dair ne varsa günümüzde onlara erişimimiz daha kolay. Bunun için vintage ve retro bütikler var orada da istediğinizi bulacağınıza eminim.

Sentetik Sezar – 70,00 TL

Sentetik Sezar – 100 TL

4: İkonik Sanatçılar

Döneminde çok ses getiren ve günümüzde hala popülerliğini devam ettiren sanatçıların tarzlarından ilham alınarak kostümler yaratılabilir. Mesela Jennifer Lopez, Britney Spears, Shakira, Rihanna gibi sanatçıların tarzlarına bakılarak bir kostüm yaratılabilir.

Britney Spears

Jennifer Lopez

Rihanna

5: Akıllara Kazanmış Sinema – Dizi Karakterleri

Gişe rekorları kırmış, ne kadar zaman geçse de eskimemiş veya yeni çıkan ve akıllara kazınan karakterlerin giydiklerini örnek alıp kostüm yaratılabilir. Bunun için elinizdeki malzemeleri karakterinize uydurup, kostümünüzü yaratabilirsiniz. Aksesuar seçimlerinizle son dokunuşu verebilir, istediğiniz gibi bir izlenim yaratabilirsiniz.