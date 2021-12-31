Soğuk havaların salaş stilinden ilham alan ve sosyal medyayı etkisi altında bırakan cabincore trendi yumuşak örgüler, kapitone ceketler ve şık tüvitlerle yükselişe geçiyor.

Moda dünyası hız kesmeyen değişimlerin durak noktası. Bu değişim rüzgarının son zamanlardaki en önemli temsilcilerinden biri ise kuşkusuz sosyal medya. Herkesin 7/24 elinde olan telefonlarla yarattığı ve ulaştığı günümüz trendlerinin en yenisi ise kış aylarında rahatlığa yeni bir bakış açısı sunan cabincore.

Sosyal medya fenomenleri, ünlü it girl’ler ve top modellerin radarına sosyal medya etkisiyle kısa sürede giren bu trendin çıkış noktası, salaş ve sıcak parçalar ile rahat görünüme kavuşmak. Gücünü kış aylarının vazgeçilmez rahatlığından alan trend, sıcak tonların odağında hepimizin bildiği ve sevdiği klasik kış stillerinin somutlaşmış halini temsil ediyor. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir orman yürüyüşünde, şömine başı sohbetinde, sıcak çikolata ile eşlik edeceğiniz bir kitap saatini düşündüğünüzde aklınıza gelen tüm görünümler bu trendi yansıtıyor.

Yün, tüvit ve pazen ekseninde kazaklar, sıcacık flanel pantolonlar, kapitone ceketler, bereler ve atkılar, her modelde bootieler ve sweatshirtler bu trendin ana parçalarını oluşturuyor. Renklere gelince; sıcak renk paletinden kahverengi, koyu kırmızı ve yanık turuncu bizi karşılıyor. Cabincore trendini yakalamak aslında oldukça kolay; pandeminin başından beri klasik haline getirdiğimiz hareket alanımızı sınırlamayacak salaş ve rahat parçaları raflardan kaldırmayarak, pratik seçimler öncülüğünde ilk adımı tamamladınız bile!

Hazırlayan Bilge Şahbaz