Şehrin kendine has tarihinden ve Mısır Çarşısı’nın değerli otantik baharat kokularından ilham alınarak yaratılan Atelier Rebul İstanbul Koleksiyonu’na iki yeni mucizevi ürün katılıyor. “İstanbul Işıltılı Vücut Yağı” ve “İstanbul Saç Parfümü” sandal ağacıyla formülize edilerek duyusal bir bütünlük yakalıyor.

“İmza İstanbul Koleksiyonu” safran, tarçın, karanfil ve vanilyanın çekici ve sıcak baharat notaları ile gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kalp notası menekşe, yasemin ve siyah orkide ile harmanlanırken; alt notalar ise vanilya, amber ve miskin derin notaları ile sarılıyor. Odunsu, besleyici ve iyileştirici güce sahip sandal ağacı paçuli, sedir ağacı ve Oud ile birleşerek kalıcı bir iz bırakıyor. İstanbul Saç Parfümü ve İstanbul Işıltılı Vücut Yağı ise tüm özellikleriyle mevsim dinamiklerine uyumlanıyor.

“İstanbul Saç Parfümü“ ikonik notalarıyla saçlarda ikonik kokusunu bırakırken içeriğindeki değerli yağlarla saçlara ışıltı ve nem kazandırıyor. Formülündeki karabiber yağı koruyucu bir görev üstlenirken içeriğindeki nemlendirici anti-oksidanlar her saç telini besliyor. “İstanbul Işıltılı Vücut Yağı” ise iyileştirici etkisini üzüm çekirdeği yağı, argan yağı, hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, zeytinyağı, arnica yağı ve E vitamini’nden alırken; inci yansımalarıyla tende eşsiz bir doku bırakıyor.