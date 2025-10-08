Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, Batuhan Piatti’nin hem mutfağa hem de hayata dair tutkularının izini sürdüğü sevilen yapım ‘Büyük Tıkınma’nın yeni sezonunu yayına aldı. Yönetmenliğini Selçuk Odabaşı ve Ömer Faruk Yayla’nın üstlendiği programın üçüncü sezonu toplam beş bölümden oluşuyor.

Bu sezon, izleyiciler Batuhan Piatti ile birlikte Dubai’nin ışıltılı sofralarından Katar’ın yeni restoranlarına, İstanbul’un karmaşasından Tayland’ın egzotik mutfaklarına uzanan renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Piatti; ailesiyle, dostlarıyla ve yerel halkla paylaştığı sofralarda yeni tatlar, hikayeler ve kültürlerle buluşurken, izleyiciler de onunla birlikte lezzet kadar denge ve huzur arayışına tanıklık ediyor. ‘Büyük Tıkınma’ yalnızca bir yemek programı değil; tatilde bile üretmekten vazgeçemeyen bir şefin içsel çatışmalarını, sakatlığına rağmen tutkularının peşinden gitme direncini ve dünyanın dört bir yanındaki kültürlerle kurduğu samimi bağları anlatan bir yaşam yolculuğu.