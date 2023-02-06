Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde merkezli 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ile sallandı. Ülkenin 10 farklı ilinden gelen acı haberlerin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ezgi Mola

Ezgi Mola Twitter hesabından depreme hakkında ”Geçmiş olsun Türkiye. Ne acı habere uyandık be” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say

Ünlü piyanist Fazıl Say, ”Bu sabah acı bir haber ile uyandık, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çok büyük bir deprem. 7,4 şiddetinde. Pek çok ilde hissedilmiş. Verilen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var, çok sayıda yıkılan bina var. Halkımız için tek yürek olma ve yardımlaşma günleri.” sözlerini paylaştı.

Demet Özdemir

Oyuncu Demet Özdemir, ”Korkunç bir depremle uyandım. Çok geçmiş olsun Türkiye. Bu soğukta böyle bir felaket…Allah tüm canlılara yardım etsin.” diyerek paylaşım yaptı.

Oğuzhan Uğur

Twitter hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Uğur, ”İnanılmaz! 99 yılını izliyorum ekranda resmen! İnanılmaz! Haksızlık! Günah! Elazığ depremi sonrası bas bas uyardılar, uyardılar, Doğu Anadolu fayı dediler. Aklım almıyor. Kahroluyorum! Göçük altında kalanlar var. Allah esirgesin.” dedi.

Haluk Levent

Haluk Levent, ” Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweetler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.” şeklinde deprem için paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar, ”Çok sayıda yıkılmış bina ve altında kalanların yardım çağrıları paylaşılıyor. Allahım sen yardım et. Kahroluyoruz…” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy, ”Geçmiş olsun Türkiye’m” dedi.

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