Ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz gün Ulus’taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşı ile beraber spordan sonra yemek yemeye geldiklerini söyleyen Pekin, “Proteini yedik, etimizi yedik. Eve doğru gidiyorum” dedi.

40 yaşındaki oyuncu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ile ilgili ise “Çok üzgünüz, bizim de neler yapabiliriz diye düşündüğümüz projelerimiz var. Yakında bilginiz olur zaten” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya’ya yaşam detoksu yapmaya giden Büşra Pekin, “Çok güzel geçti. Bir klinik hastane aynı zamanda otel. Orda özel bir çalışma yaptık. Arındık” ifadelerini kullandı. Pekin’in makyaj yapmadan dışarı çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.