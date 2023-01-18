Son olarak Gülse Birsel‘in yazdığı ‘Yılbaşı Gecesi‘ filminde rol üstlenen Büşra Pekin, yeni bir estetik açıklaması yaptı. Estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, bu kez önlemini en başından aldı. Pekin, senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, ‘Çok Aşk‘ setini özlediğini belirtti.

Büşra Pekin, 24 Şubat’ta vizyona girecek olan Çok Aşk filmi setinden bir fotoğraf yayınladı. Filmde Ayla rolünü canlandıran oyuncu, “Ayla… Çok Aşk seti özlendi” diye ekledi.

“Estetik haberleri çıkarmayın”

Filmin setini özlediğini belirtmesi ardından Büşra Pekin, dikkat çeken açıklamada da önceden bulundu. Pekin, “Not/ Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın” diyerek gülücük ifadesiyle beraber açıklamasını paylaştı.

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