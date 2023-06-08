Oyuncu Büşra Develi, bir beyefendi ile birlikte Bebek sokaklarında objektiflere takıldı. Basın mensuplarına yalnızca “İyi akşamlar” demekle yetinen Develi, flaşların patlamasıyla yanındaki arkadaşıyla adımlarını hızlı atmaya başladı.

Daha sonra cadde üzerinde yer alan bir mekana giren 29 yaşındaki oyuncu, yarım saat sonra mekandan çıkmak istedi. Kapıda bir süre taksi bekleyen Develi, taksi gelmeyince yanındaki gizemli erkek arkadaşıyla yürüyerek oradan uzaklaştı.