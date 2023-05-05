Ünlü oyuncu Büşra Develi, önceki gün Bebek’teydi. Bir arkadaşıyla beraber yürürken objektiflere takılan Develi, “Yeni bir projemiz vardı. Çekimleri bitti ve sonuna geldik. Şimdi de bir projemiz daha olacak sanırım dijital bir platforma. Onun hazırlığına gireceğim. Ben çalışmaya devam ediyorum” dedi.

Eski aşkı Burak Deniz ile barıştığı ileri sürülen güzel oyuncu, “Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten” diyerek, iddiaları yalanladı.