Alişan’la ayrılacakları yönünde iddialar gündemdeki yerini korurken Buse Varol’dan çarpıcı açıklama geldi.

Buse Varol, instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıt verdi.

Takipçilerinin sorularına samimi yanıt veren Varol, takipçilerinden “Evlilik, çocuk, tv, projeler” hakkında soru sormamalarını istedi.

Paranın satın alamayacağı iki evladım var

Bir takipçisinin, “Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?” sorusuna Buse Varol, “Alişan’dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise) ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin” dedi.