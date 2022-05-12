Ünlü şarkıcı Alişan’ın kendi ailesini ihmal ettiğini düşünen Buse Varol eşi Alişan’a “Biraz da ailenle ilgilen” sözlerini sarf etti. Bu sözlerden rahatsız olan Merve Tektaş eltisi Buse Varol’u sosyal medyada engelledi.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak bu süreçte onlarla sık sık ilgilendi.

İki elti birbirini sildi

Buse Varol, “Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi” diye Alişan’a uyarıda bulundu. Varol’un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz’in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş’ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.