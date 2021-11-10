Buse Varol instagram’daki fotoğraflarını neden sildi?

Perşembe günlerinin sevilen dizisi, reyting rekortmeni ‘Camdaki Kız‘ dizisine geçtiğimiz günlerde bomba transfer haberi geldi. Camdaki Kız dizisine Hayri rolüyle dahil olan yakışıklı oyuncu Cihangir Ceylan’dan sonra gözler Hayri’nin eşini canlandıracak şanslı oyuncuya çevrildi.

Ünlü türkücü Alişan’la evli olan 2 çocuk annesi oyuncu eşi Buse Varol’un Camdaki Kız dizisine Hayri karakterinin eşi Türkan’a hayat vereceği magazin gündeminin ortasına bomba gibi düştü.

Buse Varol geçtiğimiz günlerde setlere döneceğinin müjdesini vermişti. Varol: “Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” ifadelerini kullandı.