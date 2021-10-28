Buse Varol Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi

2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinin boşanacakları iddia edildi. Alişan ve Buse Varol çifti önceki gün ortaya çıkan boşanma iddialarını sosyal medya hesaplarında birlikte paylaştıkları fotoğraf ile yanıtlamış ve iddiaları bu şekilde yalanlamışlardı. Buse Varol, bugün TV 8’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak iddialara canlı yayında da yanıt verdi.

Bir süredir birlikte fotoğraf paylaşmadıkları için bu iddiaların ortaya çıktığını söyleyen Buse Varol, “Galiba Alişan’la fotoğraf paylaşmıyorum diye böyle bir haber çıktığını düşünüyorum. Ama öte yandan da şöyle bir durum var; Selçuk’un eşi Merve benim eltim ama kız kardeş gibiyiz gerçekten. Bu süreci elimizden geldiğince onun yanında olup birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Ve bu dönemde Alişan’la fotoğraf paylaşıp aşk pozları vermek istemedim” dedi.

“Güzel bir evliliğim, iki tane küçük çocuğum var”

Mutlu olduğunu ve insanların daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Varol, “Hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var ve iki tane küçük çocuğum var. Biz çok büyük bir acı yaşıyoruz ailecek. Bu süreçte hep ona destek oluyorum. Biz bu kadar acı ve kötü şeyler yaşarken insanların da bir şekilde üzerine daha çok yalan yanlış haberlerle bir şeyler paylaşıyor olması açıkçası beni çok üzdü. Ama böyle bir şey kesinlikle yok. Allah inşallah hiçbir şekilde de yaşatmaz. Hiçbir sorun yok şu anda.” diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

“Yeni bir dizi ile anlaştım”

Buse Varol eşi ile çekildiği bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Bu konu hakkında açıklama yapan Varol, üç senedir oyunculuğa ara verdiği dönemde daha çok ailesine dair gönderiler paylaştığını şimdi ise daha çok işe yönelik bir profil oluşturacağını söyledi, “Bir diziyle anlaştım. O yüzden Instagram’ımda bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun, işle ilgili şeyler paylaşayım diye” dedi.