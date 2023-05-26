İki çocuk annesi olan Buse Terim, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Yayınladığı fotoğraflarla zaman zaman adından söz ettiren Terim, bir kez daha ayakkabı tercihiyle gündeme geldi.

Daha önce balon topuklu özel tasarım ayakkabı giyen ve sosyal medyada alay konusu olan ünlü isim, şimdi ise büyük çiçek detaylı bir ayakkabı giydi. Çektiği fotoğraflarını arka arkaya paylaşan Terim’in ayakkabısı için “Rezalet”, “Çok kötü”, “Zorlama duruyor” gibi yorumlarda bulundu.