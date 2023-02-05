Ünlü sunucu ve manken Buse İskenderoğlu, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir AVM’den çıkarken kameralara takıldı. Milano’da iki ay yaşadıktan sonra yeniden vize işlemleriyle uğraştığını söyleyen İskenderoğlu, “Ben modellik yapıp Avrupa’da birkaç ünlü marka ile çalışmak istiyorum. En zor şeyi seçtim galiba ama Türkiye’de modellik kalmadı zaten. Fashion Week’te olmuyor, güzel defilede olmuyor. Avrupa’da bu konuda şanslar daha iyi. Küçükken Victoria Secret defilesinde çıkma hayalim vardı ama şimdi onlar bile şov yapmıyor” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki güzel isim, Survivor yarışmasına katılan arkadaşı Zeynep Alkan’ın performansı hakkında “Zeynep’in karakterini Türk halkı sevecektir. İzlediğimiz gibi hem karakter hem de performans olarak çok iyi yarışmacı ve finale gelecek gibi görünüyor. Ben olsam orada çok zorlanırdım” şeklinde konuştu.