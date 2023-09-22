Türk sinema ve televizyonunun usta senarist, oyuncu ve müzisyeni Ata Demirer, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı “Bursa Bülbülü” ile 6 Ekim‘de sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu; Rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü 6 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.

Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.