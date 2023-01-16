Türk sinema ve televizyonunun usta senarist, oyuncu ve müzisyeni Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi “Bursa Bülbülü”nün soundtrack albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor. 12 parçadan oluşan albüm, filmle birlikte aynı gün BKM etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda yayında!

12 parçadan oluşan albümünde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Dillere pelesenk olacak değerdeki yeni eserlerden “Beyaz Zambaklar”ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, “Unutma Beni” ve “Bursa Kızları” adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

“BURSA BÜLBÜLÜ” ORİJİNAL FİLM MÜZİKLERİ Albümü Eser Listesi

1) BEYAZ ZAMBAKLAR

Vokal: Ata Demirer / Söz: Ata Demirer / Beste: Ata Demirer, Taşkın Sabah / Düzenleme: Taşkın Sabah

2) UNUTMA BENİ

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Ata Demirer / Beste & Düzenleme: Taşkın Sabah

3) DOKUMACI KIZLAR

Vokal: Ata Demirer / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah

4) PINARBAŞI BEN OLAYIM

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah

5) I LOVE YOU

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Mehmet Tekin / Beste: Selçuk Tekay /

Düzenleme: Taşkın Sabah

6) BURSA KIZI

Vokal: Toygan Avanoğlu / Söz: Ata Demirer / Beste & Düzenleme: Taşkın Sabah

7) SENİ YAZDIM KALBİME

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Hasan Bağlan / Beste: Burhan Bayar /

Düzenleme: Taşkın Sabah

8) ŞAKA YAPTIM

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Burhan Bayar / Düzenleme: Taşkın Sabah

9) SIKTI MI CANINI

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Ali Çağlayan / Düzenleme: Taşkın Sabah

10) DÜBEŞ ATTIM YEK GELDİ

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Yılmaz Kayral / Düzenleme: Taşkın Sabah

11) BEYAZ ZAMBAKLAR (DÜET)

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Ata Demirer / Beste: Ata Demirer, Taşkın Sabah

Düzenleme: Taşkın Sabah

12) BÜLBÜL KASİDESİ

Vokal: Ata Demirer / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah