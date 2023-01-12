17 Ekim 1970 doğumlu Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, vefat etti. Ünlü ismin akrabası Yusuf Yetişgin, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yetişgin, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda “Sevgili eniştem, değerli sanatçı Burhan Çaçan vefat etmiştir. Cenaze detaylarını önümüzdeki saatlerde paylaşacağım. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi. Nişantaşı’nda bir otel sahibi olan sanatçı, uzunca bir süredir ortalarda yoktu. Çaçan’ın evinin önünde sevenleri ve yakınları toplanmaya başladı. Çaçan’ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi” ifadelerini kullandı.