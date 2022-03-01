Elif Hilal Taşçı

Hem renkleri hem de şekilleriyle dikkat çeken doğal taşlar, birbirinden farklı birçok özelliğe sahip. Kişiler, doğru doğal taş seçimi ile auralarını değiştirebilir hatta çevresini etkileyebiliyor.

Sözü edilen doğal taşların kişilerin zihin ve vücut sağlığına fayda sağlamasının yanında astrolojik burcuna ait güçlerin uyandırılmasına yardımcı olduğuna da inanılıyor. Sümerlere ve Eski Mısır’a kadar uzanan 6 bin yıllık doğal taş tutkusu günümüzde de etkisini kaybetmeden devam ediyor. Bin yıllardır tutku haline gelmiş doğal taşlar, Hindistan’da “bhasma” adı verilen karışımlar için öğütülerek ya da Kızılderili kültüründe susuzluğa iyi geldiği gerekçesiyle Yosun Akik taşının kullanımı gibi farklı zaman ve kültürlerde şifa aracı olarak kullanıldı.

Farklı amaç ve formlarda kullanılan doğal taş seçimi ise önemli bir konu. Doğru doğal taşı bulmak kişinin aurasını doğrudan etkiliyor. Bu taşlar, şifa ve niyete, çakraya, enerji hissedilen desen veya renge ve burca göre seçilebiliyor. Siz de burcunuza uygun doğal taşı istediğiniz formda edinerek auranızı değiştirebilir ve enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Gelin burcunuza uygun doğal taşı birlikte bulalım…

Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)

Duygusal iniş çıkışlarıyla ünlü Koç Burcu bireylerinin tercih etmesi gereken doğal taşların başında huzur ve dinginliği arttırıcı Hematit taşı geliyor. Ayrıca Koç Burçları, Ametist ve Yakut taşıyla auralarını değiştirebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

Sakin ve güvenilir yapılarıyla dikkat çeken Boğa Burcu denildiğinde akla gelen ilk doğal taş, Agat (Akik) taşıdır. Akik taşına ek olarak Mavi Safir, Zümrüt, Malakit, Azurit, Turkuvaz, İnci ve Krizokol taşı da Boğa Burcu’nu şifalandıracak doğal taşlardan.

İkizler Burcu (21 Mayıs – 21 Nisan)

Sıcakkanlı, zeki ve neşeli tavırlarıyla kalpleri kazanan İkizler Burcu’nun enerjisini etkileyen en önemli taş, mantık ve neşeyi simgeleyen Kaplangözü sayılıyor. Kaplangözü’nün yanında Aquamarin ve Akik taşı da İkizler Burcu’nun şifalandırıcı taşları.

Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)

Hassaslık ve alınganlıklarıyla bilinen Yengeç Burcu’nun en önemli doğal taşlarından biri canlılık ve yaşam enerjisini taşıyan Aventurin taşı. Ayrıca Yengeç Burçlarının; Siyah Kyanit, Ay Taşı, Pembe Kuvars, Beyaz ve Pembe Akik, Zümrüt ve Yakut ile şifalanmaları mümkün.

Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Özelliklerini Güneş’ten aldığını kanıtlar şekilde pozitif ve sevgi dolu yanlarıyla bilinen Aslanlar; Güneş taşı, Kristal Kuvars, Sitrin, Aventurin, Granat, Dağ Kristali, Josper ve Kaplangözü ile enerjilerine enerji katabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

Çalışkan ve pratik Başak burçlarının sembol taşı, yaşama sevincini temsil eden Karneol (Kırmızı Akik). Karneal’e ek olarak Mavi ve Sarı Safir, Josper, Yeşim, Zeberced, Limon Kuvars ve Limon Topaz da Başak’ların en etkili taşları.

Terazi Burcu (23 Eylül – 23 Ekim)

Pembe Kuvars, Venüs grubunun adil ve neşeli burcu Terazi’nin sembol taşı. Kalp çakrası üzerinde etkili Pembe Kuvars’ın yanında Akik, Safir, Aquamarini Opal ve Malakit taşı da Terazilerin enerjisini arttıracak.

Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Tutkularıyla ün salan Akrep Burçları denildiğinde akla gelen ilk doğal taş, gerçekçiliği ve ilişkiyi temsil eden Obsidyen oluyor. Ayrıca Pembe Kuvars, Ametist, Granat (Lal Taşı), Kaplangözü, Akuamarin ve Topaz taşları da Akrepleri şifalandıran taşlar.

Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Sevgi ve aşkı ifade eden Mavi Topaz, pozitif ve iyimser yönleriyle kalpleri kazanan Yay Burçlarının en temel taşı. Ayrıca Firuze ve Mavi Safir taşı da bu pozitif burcu şifalandıracak.

Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Disiplinli, çalışkan ve maddiyatı seven yapılarıyla dikkat çeken Oğlakların şifalandırıcı taşlarının başında Akik, Lal Taşı, Ametist, Florit, Kaplangözü, İnci, Turkuvaz ve Oniks geliyor.

Kova Burcu (21 Ocak – 18 Şubat)

Özgürlüğe düşkün yapılarıyla bilinen Kova Burçları, memnuniyet ve maneviyat taşı olan Ametist, Akuamarin ve Manyetit taşlarıynı kullanarak auralarını dengeleyebilir.

Balık Burcu: (19 Şubat – 20 Mart)

Maneviyat taşı Ametist ile şifalanan duygusal ve hayalperest Balık Burçları, ayrıca Akuamarin, Ay Taşı, Florit, İnci, Lal, Mercan, Turkuvaz ve Turmalin ile enerjisini yükseltebilir.