Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yakında çekimleri başlayacak olan ‘Saklı Kalsın’ dizisinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şükrü Özyıldız’ın başrolünde yer alacağı yapımdan Yağmur Tanrısevsin, Feyyaz Duman ve son olarak Esra Bilgiç ayrılmıştı. Ayşe Üner Kutlu’nun senaryosunu kaleme aldığı dizi için yeniden oyuncu aranmaya başlanmıştı.

Uluslararası bir suç örgütünün çökertilmeye çalışılacağı yapımda Onur Karasu isimli özel polis birimi şefini canlandıran Şükrü Özyıldız’a başrolde Burcu Özberk eşlik edecek.

Dizide canlandıracağı ‘Ece Çetinel’ rolüyle Özberk, henüz cast kurulurken ilk teklif götürülen oyunculardan biriydi. Güzel oyuncunun, o dönem ‘Kraliçe’ dizisiyle anlaştığı için teklifi kabul edemediği ortaya çıktı.