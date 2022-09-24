Son olarak ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinde başrol oynayan Burcu Özberk, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Bir restoranda yemek yiyen ünlü oyuncu, mekan çıkışı ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Özberk, “Bu sene iyi gezdim ama kış çok çabuk geldi. Tabii ki ben tatile doydum ama çalışmayı özledim” şeklinde konuştu.

Şarkıcı Murat Boz ile karşılıklı oynayacağını yeni projesi ‘Rüyanda Görürsün’ün çekimlerine başladıklarını açıklayan Burcu Özberk, “Onunla çalışmak çok eğlenceli. Çok tatlı ve naif bir kişiliği var” sözleriyle partnerine övgü dolu sözler söyledi.

Son dönemde sosyal medyanın gündeminde yer alan dijital platformlardaki sevişme sahneleriyle ilgili gelen soruları cevaplayan 32 yaşındaki oyuncu, “Bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9’u silah kullanıyor diye soruyor muyuz?” diyerek televizyonda yayınlanan aksiyon dizilerine karşı olan rahatsız olduğunu belirtti.