Burcu Özberk’ten alkışlanacak hareket

FOX ekranlarında yayınlanan ‘Aşk Mantık İntikam’ adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla alkışı hak etti. Özberk, bugünün doğum günü olduğunu belirterek kendisine alınacak en büyük hediyeni TODEV’e yapılan bağışlar olduğunu söyledi.

Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “Sevgili ailem ve dostlarım, 11 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. @todevvakfi için açtığım kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz 👍Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim 🙏” notunu düştü.