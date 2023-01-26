Başarılı oyuncu Burcu Özberk, merakla beklenilen yeni Kraliçe dizisi hakkında konuştu. Özberk, yeni projesi için çok heycanlı olduğunu söyledi. 33 yaşındaki güzel oyuncu, “Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle…. Sonra da tabi ki karakterim” diye konuştu. Gökhan Alkan ile başrolleri paylaşan ünlü isim dizide karakteri hakkında “Güçlü bir kadın izleyeceğiz. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil de gerçekten isteyerek ve mutlu olduğu için yapıyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini göreceğiz” sözlerini söyledi.

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