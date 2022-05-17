Ünlü aktris Burcu Özberk, Bali tatilinden dönüşte İstanbul’da magazin muhabirlerine yakalandı. Bali tatilinde oldukça eğlendiğini belirten ünlü oyuncu, yaz dönemi projeleri için fikrini söyledi. Yaz dizilerinin ve romantik komedilerin sevilen yüzlerinden olan Burcu Özberk, bir süre çalışmak istemediğini açıkladı.

Burcu Özberk tatil görüntüleriyle gündeme oturmuştu

Başrolünde oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından Endonezya’ya tatile giden ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatilinden eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaştı ve büyük ilgi topladı.

Burcu Özberk’ten yeni proje açıklaması!

Bali tatilinin bitmesinin ardından Burcu Özberk İstanbul’a döndü. Geçtiğimiz akşam kameralara yakalanan ünlü aktris, yeni projeler hakkında konuştu.

Bir süre çalışmayı düşünmüyor

Ünlü aktris yaz süresinde çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda, ‘Bir süre çalışmayı düşünmüyorum.’ diye cevap verdi.

Yeniden Bali’ye gidecek

Ünlü aktris Bali tatilinde çok eğlendiğini ve orada geçirdiği zamanın kendisine yetmediğini, tekrar gitmek istediğini söyledi.

Kendine zaman ayırmak istediğini söyleyen oyuncu, “En kısa zamanda yeniden Bali’ye gideceğim. Enerjisi yüksek, huzurlu ve eğlenceli bir ada” diye ekledi.