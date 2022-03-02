Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, Akmerkez’de görüntülendi. Renkli ve spor giyimi ile dikkat çeken Burcu Kıratlı, “Spordan çıktım, şimdi de yemeğe geldim.” dedi.

“Çok heyecanlıyım ve size açıklamak istiyorum.”

Bir hayli heyecanlı olan oyuncu, “Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum, ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Ortadoğu ve Amerika’da yayınlanacak bir reklam filmimiz var.” diyerek müjdeyi verdi.

“Çok mutlu ve gururluyum.”

Büyük bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı,”Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak.” ifadelerini kullandı.