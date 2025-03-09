Onunla sohbet etmek, enerjisini paylaşmak, fikir alışverişi yapmak keyifli bir deneyim. Aslan burcu kadını olmasından mı, yoksa kendini çok iyi tanıyıp özgüvenli bir duruşa sahip olmasından mı bilmiyorum ama sahip olduğu aurasıyla karşı tarafın da modunu yükseltiyor. Sohbete başladığımızdaysa yeni bir keşfin onu daha farklı yerlere ulaştıracağının sinyalini alıyoruz.

Tam bir yıl önce yine bir araya gelmiştik. Çokça eğlendiğimizi hatırlıyorum. Peki, o günden bugüne akışın nasıl şekillendi?

Geçen bu bir yılda kendimi daha fazla dinledim. Daha fazla içime döndüm. Sezgilerimin ne kadar kuvvetli olduğunu keşfettim. Sevdiğim birçok şeye zaman ayırdım. Yaşadığımız her şeyin iyi veya kötü aslında bizi bir adım daha ileriye taşıdığını anladım. Ve bazı köklü değişimler yaptım hayatımda.

Değişim aslında inanç duygumuzla paralel bir gelişim gerektiriyor. İnanmak, odaklanmak ve bunun için atağa geçmek. Şu sıralar içsel keşiflerin için neler yazıyor hedef tahtanda?

Değişim aslında ilk olarak içimizde cesurca yolculuk etmeyi gerektiriyor. Kendini derinlemesine tanımak veya tanımaya çalışmak çok önemli. Hayallerimi somut adımlara dönüştürdüğüm ve kendi potansiyelimi ortaya çıkarmaya yönelik bir hedefim var. Kendi bildiğimi okumak yerine hayatın bana sunduğu ipuçlarına daha fazla odaklanıyorum artık. Ve tabii ki kalbimin sesi bu yolculukta en doğru rehberim için.

Kırmızı çizgiler zamanla silikleşebiliyor. Asla dediklerimiz normalleşip, hatta ayrıcalıklarımız arasında yer alabiliyor. Evrenin, büyük konuştuğumuz zaman onu yaşatma olayına inanıyor musun?

Çok inanıyorum çünkü çok başıma geldi. Ama kırmızı çizgilerimi aşacak kadar değil tabii ki. Kendi karakterimizi sağlamlaştıran, duruşumuzu daha güçlü kılan bazı kırmızı çizgilerimiz vardır. Onlara kimse dokunmamalı, sen bile. Ama bazı büyük konuşmalarımız var ki hayat çok güzel, öyle büyük konuşmaman gerektiğini öğretiyor.

Yeni jenerasyonun içinde bulunduğunuz projelere olan eleştirileri, bakışları farklılaşabiliyor. Bu tarz yorumların sana farklı bakış açısı kazandırdığını düşünüyor musun?

Yeni jenerasyonun gerçekliği çok daha hızlı ve dijital. Onların dünyaya daha hızlı adapte olmaları, sınırları daha rahat aşabilmeleri ve farklı bir dinamikle büyümüş olmaları yeni perspektifler sunabiliyor bazen. Her neslin kendi tarzı, kendi doğruları var. Onların yorumlarını çok dikkate alıyorum çünkü değişim ve gelişimin en büyük kaynağı, farklı düşünceleri anlamaktan geçiyor bence. Önemli olan kendi çizgimizi koruyup değişime açık olmak.

**Röportajın tamamı dijital platformlarda ve çok yakında bayilerde.

Röportaj: Salih Devrim

Fotoğraf: Emre İbiş

Moda Editörü: İrem Kaplan

Saç: Tolga Oğuzhan

Makyaj: Erkan Uluç

Prodüksiyon: Melih Kohen

Fotoğraf Asistanları: Barış Bal, Yasin Çınar

Moda Ekibi: Faruk Şahade, Neslişah Gündoğan, Tuana Sofuoğlu