2018 yılında dünyaevine girip kıskançlık iddialarının ardından boşanan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ayrılığa dayanamayıp 2021 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu. 15 ay süren ikinci evliliklerini de geçtiğimiz mayıs ayında sonlandıran çift, bambaşka hayatlar yaşamaya başlamıştı.

Boşanma sonrası yüzüğünü Sinan Akçıl’ın evine yolladığı söylenen Burcu Kıratlı hakkındaki iddialara, Sinan Akçıl yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de bir halk konseri düzenleyen ünlü şarkıcı, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlarken “Burcu Hanım’ın yüzüğü size geri gönderdiğine dair iddialar vardı” sorusuna, “Ben de eve gittiğimde gördüm. Aynı yüzükler olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri, bir şey söyleyemem.” yanıtını vererek iddiaları doğruladı.

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