Dün akşam yaşanan 6.4 şiddetindeki Hatay depremi sonrası duygularını paylaşma ihtiyacı duyan ünlü isimlerin arasında oyuncu Burcu Kara da yer alıyor. İki ay önce doğum yapan Kara, duygularını paylaşırken bir yandan da endişelerini sevenleriyle paylaştı.

“İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Dün gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten, okumaktan. Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için. Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz .Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin.” sözleriyle duygularını paylaşan Burcu Kara’ya kısa sürede sevenlerinden birçok destek mesajı geldi.

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