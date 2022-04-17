Profesyonel oyunculuk kariyerine, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan başrollerinde; Naz Elmas, Özcan Deniz ve Nebahat Çehre’nin yer aldığı ‘Haziran Gecesi’ dizisiyle adım atan Kara, ilk set gününde yaşadığı anıyı anlattı.

“Sette unutuldum”

“İtalyan Hastanesi’nde set vardı. Gündüz sete gittim, saatler geçti.” diyen ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok mülayimimdir. Hiç şikayet etmem, hiç sorgulamam. Bir de ilk setimdi. Çıkıntı olmak istemedim, ödüm patlıyor. Çok disiplinliyim. Üç, beş, yedi saat geçti ve 14 saat sonra çıktım, “Beni unuttunuz mu? Ben buradayım.” dedim. Herkes kafasını kaldırdı, birbirlerine baktı. Meğer sahneler değişmiş, başka şeylere geçilmiş. Gerçekten beni unutmuşlar. O bana ders oldu. Sonra hep sete gidince herkese önce “Merhaba.” dedim.