2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve Ali Çınar ile Can adında iki oğlu bulunan Burcu Kara, İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini restore ederek yenilemişti. Geçmişi yıkılmaya yüz tutmuş eski bir kerpiç ev için aylar süren çaba sarf eden Kara, sık sık doğayla iç içe anılarını paylaşıyor.

Antalya tatilinden dönen ünlü oyuncu, son günlerde evinin bahçesine döndü. Şalvar giyip bahçede sebze toplayan Kara, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzüyor” dedi.