Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Kara, şimdilerde ikinci çocuğunun doğumu için gün sayıyor. Zamanının çoğunu Bursa İznik’teki köy evinde geçiren oyuncu eline aldığı tepsiyle bahçesindeki armut ve domatesleri topladı. Doldurduğu tepsisiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Kara, o anları Instagram hesabından paylaştı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisine “Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa ‘hayır’ demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım” notunu da ekledi.