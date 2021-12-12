Geçtiğimiz günlerde yeni erkek arkadaşıyla görüntülenen Burcu Esmersoy, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ünlü bir mücevher markası ile işbirliği yaptığını belirten Esmersoy, düz siyah rengi takım elbisesiyle dikkat çekti. Toplantıdan yeni çıktığını belirten ünlü sunucu, “Günlük koşuşturma içinde böyle rahat oluyor. Ayakkabılarımı genellikle düz tercih ediyorum. Topuklu fazla kullanmıyorum” sözlerini kullandı.

Yılbaşı planlarından söz eden Esmersoy, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi yeni yıla yurt dışında gireceğini söyledi. Bunu kendisi için bir totem olduğunu belirten ünlü sunucu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Böyle bir geleneğimiz oldu. Allah izin verdiği sürece yılbaşına yurt dışında gireceğim. Orada arkadaş grubumuz var. Türkiye’ye çok fazla gelemiyorlar. Onları da görüyoruz, iyi geçiyor. Ülke ve yer hiç değişmiyor. New York ya da Miami’ye gidiyoruz. Sekiz senedir böyle sürüyor.”

Önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı objektiflere takılan ünlü sunucu, birlikte araca bindiği kişinin sevgilisi olduğunu açıkladı. Erkek arkadaşının adını söylemeyen Esmersoy, “Erkek arkadaşım, sevgilim olur” ifadelerini kullandı.