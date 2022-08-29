Göcek’te sevgilisi Nazım Akmandil ile teknede tatil yapan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından da tatil anlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Cesur pozlarıyla sık sık kendinden söz ettiren Esmersoy, bu kez bikinili duş fotoğrafları ile sosyal medyada olay yarattı.

Yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan 45 yaşındaki güzel sunucunun, Instagram hesabından “Sezon sonu” notuyla paylaştığı olay pozları, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlginizi çekebilir: