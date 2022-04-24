YouTube’da yayınlanan Mehmet Demirkol’un programına konuk olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan isim, Demirkol’un sorusuna karşılık aşk hayatı ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol’un “Ekranlara dönecek misin?” sorusuna “Gece 12’de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem” yanıtını vermesi de dikkat çekti.

Nazım Akmandil ile doludizgin bir aşk yaşayan 45 yaşındaki sunucu özel hayatıyla da ilgili açıklamalar yaptı.

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Demirkol’un “Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna karşılık “Çok aşığım, evlenirim” yanıtını verdi.

Esmersoy’u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol’un “Bundan sonra soru mu sorulur?” yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.