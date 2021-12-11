İş adamı Berk Suyabatmaz ile 2018 yılında evlenen, 2019 yılında ise sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz akşam erkek arkadaşıyla Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Birlikte arabaya doğru yürüyen çiftten Esmersoy‘un, keyifli halleri objektiflere yansıdı. Ünlü sunucu, muhabirlerin “’Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?” sorusuna, ”Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor” şeklinde cevap verdi.

Bir süredir aşk hayatına ara veren Esmersoy, muhabirlerin ”Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?” sorusunu ”Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek’” şeklinde yanıtladı.