46 yaşındaki Burcu Esmersoy, iddialı giyimiyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyasından sıkça paylaşım yapan ünlü isim, bu kez küvetin başında giydiği siyah bodysiyle verdiği pozla dikkatleri üzerinde topladı.

”Body vardı, çektik” notuyla pozlarını Instagram hesabından paylaşan Burcu Esmersoy’a takipçileri, “Kim der ki 46 yaşında?”, “Yıllara meydan okuyor resmen” gibi yorumlar yaptı.

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