Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy, depremlerin getirdiği büyük yıkımlar sonrası sosyal medyada birkaç yardım paylaşımı dışında paylaşımda bulunmamıştı. Ortalardan kaybolan Esmersoy, takipçileri tarafından merak ediliyordu.

Doktorundan sosyal medya yasağı

İddialara göre, Burcu Esmersoy’un sosyal medyaya zorunlu olarak ara verdiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü takipçileriyle paylaşan güzel sunucu, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ise ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.

“Faydalı olunabilecek yardımlara konsantreyim”

Hayranları tarafından merak edilen Esmersoy, günler ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel sunucu; “Geçtiğimiz ay içinde herkes gibi kendimce yaptıklarımın yanında daha büyük grupların bir parçası olarak güzel işlere katkı olmakla ilgiliydim sadece…Şimdi daha faydalı olunabilecek her durumda elle tutulabilecek yardımlara konsantreyim. Gerçekten fayda sağlayacak, yardımcı olmaya çaba gösterdiğim insanlara, geleceğe yönelik planlarında destek olacak konular üzerinde çaba sarf ediyorum…” dedi.

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